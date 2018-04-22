الناظوري يتابع خلال الاجتماع الدوري للغرفة الوضع الأمني في بنغازي

تابع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، الفريق عبدالرازق الناظوري، خلال الاجتماع الدوري للغرفة أمس، مراحل تنفيذ القرارات المتخذة سابقا.

وأكد الناظوري حسب الغرفة الأمنية المركزية، بنغازي، أن التنسيق مع وزير الداخلية جار حول وضع حل نهائي لتسجيل السيارات وتجولها دون لوحات معدنية، كما استعرض إجراءات الاستيقافات ونشر الدوريات التي ستنطلق في فترات سابقة لاحتفالات العيد الرابع لعملية الكرامة.

هذا وسبق الاجتماع جولة تفقدية قام بها الناظوري رفقة أعضاء الغرفة داخل بلدية بنغازي، للوقوف والإشراف بشكل مباشر على الوضع الأمني داخل المدينة وضواحيها.

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