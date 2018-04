عودة تفجيرات خطوط الغاز.. تفجير بأنابيب الزقوط والشركة تعلن تراجع الإنتاج

المتوسط:

العمليات الإرهابية تعاود استهداف خطوط نقل النفط والغاز، إذ شهد خط أنابيب الزقوط السدرة انفجارا جديدًا، يوم أمس، وسبق أن شهد في ديسمبر الماضي تفجيرًا من قبل مسلحين، خسرت الشركة جراءه 90 ألف برميل يوميًا.

تمكن، يوم أمس السبت، فريق إطفاء تابع لشركة سرت للنفط والغاز، من السيطرة على حريق الصمام رقم (3) بخط نقل النفط الخام الواصل بين محطة زقوط وميناء السدرة التابع لشركة الواحة للنفط.

وحسب بيان صادر من الشركة، صباح اليوم الأحد، فإن فريق الصيانة من شركة الواحة من المقرر أن يبدأ اليوم بإصلاح الأضرار التي تسبب بها الحريق.

ومن جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية النفط في بيان لها عن حدوث حريق بخط أنابيب الزقوط – السدرة التابع لشركة الواحة الذي يربط بين الحقول وميناء السدرة النفطي، اليوم الموافق 21 الطير 2018م، قرابة الساعة الرابعة عصرا.

وأكدت المؤسسة، أن التحقيقات الأولية كشفت عن حدوث الحريق في الخط على بعد 117 كلم من الزقوط وحوالي 21 كم شمال غرب مرادة.

الجماعات الإرهابية وراء الحادث

من جهته، أكد العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، قيام مجموعات إرهابية بتفجير خط النفط التابع لشركة الواحة، والذي يربط بين الحقول وميناء السدرة النفطي، موضحا أن القيادة العامة تمكنت من تقصي الأثر خلف السيارات التي قامت بالرماية على هذا الخط، وتم تحديد اتجاه خروج هذه الجماعات الإرهابية.

انخفاض الإنتاج اليومي

على صعيد متصل، توقعت المؤسسة الوطنية النفط، انخفاض في الإنتاج يتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم نتيجة للحريق الذي نشب في خط أنابيب الزقوط – السدرة، معلنة أن مجلس إدارة المؤسسة يراقب التطورات عن كثب والتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على الحريق وإعادة الانتاج لمعدلاته السابقة بأسرع وقت ممكن.

