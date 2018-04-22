اتخذها داعش معقلا فتمترس بها وزرع فيها ألغامه.. جامعة سرت تصلح بالعلم ما أفسده الإرهاب

أخبار ليبيا 24-خاص

وقعت جامعة سرت ضحية لتنظيم “داعش” الإرهابي مرتين.. الأولى كانت حين اتخذها عنوة كمعقل من معاقله أثناء سيطرته على المدينة.. أما الثانية فكانت حين تمترس مقاتلوه في منشآتها أثناء مواجهاتهم مع قوات البنيان المرصوص فتأثرت مبانيها بشكل كبير وزرعت أروقتها بالألغام.

وعلى الرغم من عودة سكان المدينة منذ فبراير 2017م إلا أنه لم يكن من السهل عودة الجامعة التي تغفو على الطرف الجنوبي للمدينة مباشرة لفتح أبوابها للطلاب والطالبات، فقد احتاجت إلى صيانة معظم مبانيها وإزالة الركام وابتكار حلول وبدائل للمباني المدمرة بشكل كامل.

أما التحدي الأكبر فهو أنها كانت بحاجة ملحة لمسح شامل لإزالة الألغام التي زرعها عناصر التنظيم الناقمين على كل شيء.

لكن إصرار الطلاب وأولياء أمورهم وإدارة الجامعة وعزمهم على عودة الجامعة واستئناف الدراسة بها كان أكبر من كل تلك الأضرار التي لحقت بمبانيها ومنشآتها، فكانت الخطوة الأولى التنسيق مع غرفة عمليات البنيان المرصوص وتكليف المركز الليبي لنزع الألغام لإجراء مسح شامل للجامعة وتنظيفها من الألغام والقذائف غير المنفجرة ومخلفات الحرب، بعد ذلك تكاتفت جهود طلاب وموظفي الجامعة لتنظيف المباني الأقل ضرراً وتجميع ما أمكن تجميعه من أرشيف الجامعة ومستنداتها، وأخيراً كان دور إدارة الجامعة للبدء في إجراء صيانات سريعة وعاجلة للمباني المتضررة وفق أولويات تضمن عودة معظم الكليات لاستئناف الدراسة وفي أسرع وقت ممكن.

مع بداية شهر مايو شرعت كلية التربية بفتح أبوابها أمام طلابها لتجديد قيدهم والتسجيل في التخصصات المقررة وتنزيل المواد، ثم لحقت بها بقية الكليات تباعاً فلم ينتهي شهر مايو إلا وكانت معظم الكليات جاهزة للدراسة بحسب الإمكانيات المتاحة، وفي الوقت نفسه استمر العمل على صيانة ما تسنى صيانته من مبانٍ ومنشآت.

واليوم بعد مرور حوالي عام على عودة الجامعة واستئناف الدراسة بها، ما أن تدخل عبر بوابة الجامعة الرئيسية وتزرع خطواتك الأولى داخل حرمها حتى تلفت انتباهك الحركة الكثيفة والمتسارعة داخل الحرم، وكأنك قد دخلت للتو لخلية نحل، فكل يذهب إلى مبتغاه وفي طريقه، بعضهم يحمل الكتب والمراجع والبعض ذاهب إلى المقهى المزدحم، المكتبات ومحلات التصوير والقرطاسية مفتوحة ومزدحمة، والجميع يبدو كأنهم يسيرون بثقة إلى هدف محدد وواضح.

أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاعاً مع بعض الطلاب حول نظرتهم للجامعة بعد عام من عودتها وذكرياتهم مع سيطرة تنظيم داعش عليها، فالتقينا مع “عبد السلام منصور” الطالب بكلية التربية الذي حدثنا بأن “كلية التربية هي أولى الكليات التي بدأت في استقبال الطلاب في العام الماضي فالأضرار لم تكن كبيرة بها نظراً لمقرها الذي يقع خارج أسوار الجامعة ولكنها مع ذلك لم تنج من التخريب والسلب فكانت بحاجة إلى بعض الصيانة والتجهيز، ولكن وضعها على أي حال أفضل من بقية الكليات”.

وتستذكر “هدى محمود” الطالبة بالسنة الرابعة كلية الآداب فترة سيطرة التنظيم على الجامعة “كانت فترة مليئة بالرعب والخوف، كان الخوف مزدوجاً كنا نخاف ان تركنا الجامعة تضيع علينا السنة وربما الدراسة كلها وفي نفس الوقت باستمرارنا كنا نشاهد يومياً عناصر التنظيم وهم يصولون ويجولون داخل الحرم الجامعي يهددون ويتوعدون، وفي إحدى المرات شاهدتهم وهم يقبضون على أحد موظفي المكتبة، لم أعلم سبب قبضهم عليه ولكن طريقة القبض والخوف الذي رأيته يملأ عينيه كان مشهداُ لا يُنسى”

فيما قال “أيمن المهدي” الطالب بكلية الهندسة “عندما دخلت أول مرة للجامعة في بداية شهر مارس 2017 ورأيت الدمار والعبث بمحتويات الجامعة أصبت بخيبة أمل ولم أكن أتوقع أن نعود للدراسة في وقت قريب، كانت بعض المباني مدمرة بشكل شبه كامل ولفت انتباهي مدرج “كانو” الذي كان محترقاً بالكامل، كان مدرجاً رائعاً ولي فيه ذكريات وأحداث لكنها مشيئة الله”

أما “إخلاص علي” الطالبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية فتقول “لازال هناك شيء ينفرني من الجامعة فقد اصبحت مرتبطة بذكريات مرعبة في فترة سيطرة الإرهابيين عليها، كنت في الجامعة عندما سمعت بخبر قبضهم على أبي واقتياده معهم إلى مكان مجهول، لقد نجا من الموت بأعجوبة ومنذ ذلك الوقت فقد خرجنا مباشرة من مدينة سرت ولم نرجع إلا بعد أن تحررت”

إذاً تحررت مدينة سرت قبل أكثر من عام، عادت الجامعة ونفضت غبار داعش عنها ومازالت حتى اللحظة تحاول أن تعود بكامل كلياتها كما كانت قبل سيطرة التنظيم عليها، وفيما يعود النشاط ليدب رويدا رويداً في قاعاتها يبقى الأمل معلقاً في أن يصلح العلم ما أفسده الإرهاب.

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