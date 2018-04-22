آمر منطقة الكفرة العسكرية يقوم بزيارة تفقدية لمقر الكتيبة 452 مشاة

ليبيا – أجرى آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد أبوالقاسم الأبعج أمس السبت،جولة للكتيبة “452”مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة برفقة آمر الجمع الصباحي للكتيبة 452 مشاة الرائد أبوبكر الزروق.

العميد الأبعج تفقد بحسب وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة ، كافة الآليات واحتياجات جنود الجيش الليبي في الكتيبة تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وتأتي هذه الزيارة استعداداً لعمليات إخراج الأجانب من المدينة قبل تاريخ 24 أبريل 2018، بحسب قرار آمر منطقة الكفرة العسكرية المكلف العميد أبوالقاسم الأبعج اليومين الماضيين.

يُشار إلى أن آمر المنطقة العسكرية طالب في قراره كافة الأجانب المتواجدين في منطقة الكفرة وغير المتحصلين على إجراءات إقامة المغادرة خلال أسبوع ، متوعدًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

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