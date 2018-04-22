الهيئة العامة للأوقاف تقر 10 آلاف دينار تكلفة الحج لهذا العام

كشف رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عباس القاضي، عن أن تكلفة الحج المقررة هذا العام ستكون 10 آلاف دينار، موضحا بأنها التكلفة الفعلية لأداء الحج.

وقال القاضي في حديث له لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس، إن وفدا من الهيئة سيذهب هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية لإتمام تعاقدات السكن والنقل، ودفع رسوم موسم الحج لهذا العام.

وأضاف رئيس الهيئة أنهم يقومون بمساع لزيادة عدد الحجاج الليبيين ليصل إلى تسعة آلاف حاج، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للحجاج الأكبر سنا الذين تقدموا للتسجيل، والذين سيشكلون 60% بالمئة من عدد الحجاج.

وأوضح عباس القاضي أن الهيئة ستتبع إجراءات جديدة لتفادي أخطاء السنوات الماضية من خلال الاستعانة بذوي الخبرة من العاملين في دور رعاية المسنين، وشباب الكشافة لخدمة الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة.

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