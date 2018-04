مكتب الثقافة يفرن يقيم ورشة عمل بعنوان ” النظرة المجتمعية للغة الأمازيغية “

المتوسط :

انهى مكتب الثقافة يفرن ورشة عمل تحت عنوان ” النظرة المجتمعية للغة الأمازيغية المعيارية الرسمية” و التي تهدف إلى المقارنة بين اللهجات المحلية واللغة المعيارية الرسمية وكيفية التعامل معهما.

هذا و تناولت الورشة، أيضا، البنية العلمية للغة المعيارية الرسمية وآلياتها، إضافة إلى طرق ووسائل إدماج اللغة المعيارية الرسمية في النطاقين المؤسسي والمجتمعي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

