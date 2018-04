«أمن منفذ أمساعد البري» تصدر تنويهًا هامًا حول السفر لمصر

المتوسط

أصدرت مديرية أمن منفذ أمساعد البري، تنويهًا بشأن السفر إلى جمهورية مصر العربية، حال كانت الأم أو الزوجة تحمل الجنسية المصرية.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لمكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن منفذ أمساعد البري، اليوم الأحد، أنه «على الليبيين المسافرين إلى جمهورية مصر العربية إذا كانت الزوجة مصرية أو الأم مصرية حتى وإن كانت الزوجة أو الأم متوفية يستطيع السفر بدون تسجيل أو موافقة أمنية».

وأوضح البيان، أنه يبج فقط جلب ما يثبت أن الزوجة أو الأم مصرية من خلال إحضار جواز سفرها وكتيب العائلة ويستطيعون الذهاب إلى مصر في أي يوم وأي وقت يشاؤون.

