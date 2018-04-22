البضائع السورية تصل ميناء بنغازي البحري

استقبلت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبين فرع بنغازي فوزية الفرجاني الباخرة السورية بميناء بنغازي البحري ويأتي هذا بعد الأعلان في وقت سابق عن إقامت معرض (صنع في سوريا) في مدينة بنغازي والذي ستشارك في مهرجان التسوق في بنغازي بمشاركة اكثر من 100 شركة من مختلف المنتجات

هذا وأفادت الفرجاني أن ميناء بنغازي بدأ منذ أيام في استقبال البواخر المحملة بالبضائع، كخطوة للمساهمة بالنمو الإقتصادي وسيتم توفير السلع الرمضانية المصنوعة بسوريا من أغذية وملابس وغيرها بأسعار تناسب المواطنين وذات جودة عاليه

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