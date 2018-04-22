انقاذ 83 مهاجر كانوا على متن قارب مطاطي شمالي صبراتة

طرابلس-العنوان

قال الناطق باسم البحرية الليبية التابعة للمجلس الرئاسي، العميد أيوب قاسم، اليوم الأحد

إن دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي تمكنت من إنقاذ عدد (83) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي إضافة إلى انتشال (11) جثة.

وأوضح قاسم أن عملية الإنقاذ تمت على بعد خمسة أميال شمال شرق صبراتة.

وأضاف أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة مصفاة الزاوية مع الساعة 13:00 بعد الظهر بتوقيت طرابلس.

وأشار إلى أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء النصر بالزاوية.

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