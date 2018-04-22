نواب أمريكيون يشددون على استمرار الضربات الأمريكية بليبيا

شدد نواب أمريكيون، على ضرورة استمرار الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا؛ لمنع أن تكون البلاد ملاذا للإرهاب؛ وللحفاظ على وحدتها وسلامتها.

وأوضح النواب، وفق ما نقله راديو صوت أمريكا، السبت، أن الجماعتين “تنظيم الدولة والقاعدة “تزدهران وتعيدان تنظيم صفوفهما في ليبيا، مستغلتيْن الفراغ الأمني وغياب السلطة فيها”.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا”أفريكوم” “كارل جي وايست”، إن عددا من القوات الأمريكية تتبادل المعلومات مع القوات المحلية؛ للمساعدة في التصدي للجماعات الإرهابية، وفق راديو صوت أمريكا.

في المقابل أضافت النائبة الأمريكية “روس-ليتينين” أن الوقت حان لتعيين سفير أمريكي جديد في ليبيا، وفتح سفارة بلادها في طرابلس؛ لزيادة المشاركة على الأرض.

وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا، قد أعلنت عام 2016، المشاركة في حرب تحرير سرت من قبضة تنظيم الدولة، بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

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