لجنة الازمة بسبها تتخذ هذا الإجراء لخفض سعر الرغيف

قال رئيس لجنة الازمة بالمجلس البلدي سبها غدفي ابوسعدة، إن اللجنة ستقوم بمنح المخابز التي تحمل تراخيص سارية وقود الديزل اعتبارا من يوم غدا الأثنين شريطة ان يتعهد اصحاب هذه المخابز بخفض سعر رغيف الخبز للمواطن.

وبين ابوسعدة في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن هذا الإجراء جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع أصحاب المخابز، والذي يقضي بأن يتم مدهم بالوقود على أن يتم تخفيض سعر الرغيف بحيث يصبح سعر 7 أرغفة بدينار بدل من 4 أرغفة.

وشدد ابوسعدة أنه سيتم متابعة المخابز المرخصة التي ستستلم وقود الديزل من ناحية جودة الرغيف وسعره، ومن لا يستجيب لهذا الاتفاق لن يتحصل على حصته المخصصة من وقود الديزل عبر مستودع سبها في الأسبوع القادم.

وكان أصحاب عدد من المخابز بمدينة سبها، قرروا إيقاف العمل بسبب عدم الحصول على مخصصاتهم من الوقود.

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