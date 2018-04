المتوسط :

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بيروني” ملف حماية المواقع الأثرية الليبية وإيجاد الحلول المناسبة، لمواجهة التهديدات للمعالم الثقافية وإتخاد كافة التدابير الدولية والوطنية من أجل حمايتها.

و بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، فأن اللقاء اطرق أيضا لتدارس آخر المستجدات على الساحة الليبية، وسبل التعاون المشترك بين البلدين وكذلك سبل دعم حكومة الوفاق الوطني.

The post “معيتيق” يبحث مع سفير إيطاليا لدى ليبيا سبل حماية المواقع الأثرية الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية