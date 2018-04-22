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السراج وبلدي مصراتة يبحثان ملف تاورغاء

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عودة أهالي تاورغاء مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضوي المجلس علي أبو ستة وإسماعيل الهاشمي.

الاجتماع فتح ملف المفقودين من الجانبين والتطورات التي طرأت على هذا الملف، إضافة لتناول الجهود المبذولة لعودة تاورغاء، وعملية نزع الألغام من المنطقة إضافة للمعوقات أمام عودة الأهالي، فضلاً عن الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات العامة واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً للعودة.

الاجتماع الذي دار في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، ناقش كذلك الوضع في مدينة مصراتة، والمصاعب التي تواجهها بعض القطاعات الخدمية في البلدية.

يذكر أن المجلس الرئاسي قد حدد في وقت سابق موعداً لعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، لكن الاتفاق فشل نتيجة رفض بعض المسلحين لتنفيذ العودة، وظلت أعداد من أهالي مدينة تاورغاء في مخيم بمنطقة قرارة القطف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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