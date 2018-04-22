تعرف على اماكن توزيع اغذية مرضى حساسية القمح

أعلن مسؤول مكتب الاعلام بجهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة هاني العريبي أن ادارة الجهاز فرع بنغازي استلم اغذية خاصة بمصابي حساسية القمح.

وبين العريبي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية، أن الأغذية تمثلت في 8930 كيس من الدقيق و39234 كيس من المكرونة تم توزيعها وفقا لنسب صرف تم إعدادها بناءا على أعداد المرضى في المرافق الصحية، والتي أحيلت بشكل رسمي لإدارة الفرع وهذه المرافق هي مستشفي الأطفال – بنغازي مركز بنغازي الطبي الخدمات الصحية -المرج الخدمات الصحية – البيضاء الخدمات الصحية طبرق الخدمات الصحية – اجدابيا الخدمات الصحية – درنه الخدمات الصحية – شحات الخدمات الصحية – القبة مستشفي سلوق مستشفي جالو مستشفي تاكنس. وأضاف العريبي أن الجهاز يأمل من كل الجهات التي لم تذكر ويوجد لديها احتياج احالة القوائم الخاصة بمرضاهم حتي يتم ادراجهم ضمن الجهات المعتمدة للإستلام كما نأمل من كافة الجهات اعطاء اهمية قصوي للبيانات الخاصة باعداد المرضي لضمان وصول الإمداد الطبي لكافة مستحقيه.

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