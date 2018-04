المتوسط:

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فتحي المجبري” في العاصمة طرابلس.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينه لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” ، فـأن الجانبان ناقشا المستجدات السياسية و الاقتصادية في مختلف انحاء الدولة الليبية.

