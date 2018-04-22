إجتماع بمجلس الدولة لمناقشة أزمة السيولة ومعالجة فروقات سعر الصرف

عين ليبيا

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اجتماعًا الأحد بحضور رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي.

الإجتماع ناقش الآليات الكفيلة للحد من أزمة السيولة ومعالجة الفروقات في صرف سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي والسوق الرسمي.

وقد تم الاتفاق على وضع مقترحات لحلول هذه المشاكل بالمشاورة مع لجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، على أن تكون جاهزة في ظرف أسبوع من هذا اللقاء.

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