مقتل 11 مهاجرًا وإنقاذ 263 قبالة السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية، الأحد، أنّ 11 مهاجرًا غير شرعي قضوا في عرض البحر، وجرى إنقاذ 263 آخرين في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا، في أحدث محاولات الوصول إلى الشواطئ الأوروبية في عرض البحر المتوسط خلال رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بطرق غير شرعية.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان، إنه في العملية الأولى تمكنت دورية لحرس السواحل من «إنقاذ 83 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 11 جثة»، قبالة سواحل صبراتة، أما في العملية الثانية فقد أنقذ حرس السواحل «180 مهاجرًا قبالة زليتن» كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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