المتوسط :

أخمدت وحدة الإطفاء التابعة لمديرية أمن توكرة على حريق شب في أحد غابات وادي “بوشويبة” بمنطقة الحمدة دون وقوع أية خسائر بشرية.

وأفادت مديرية أمن توكرة بأن وحدة الإطفاء توجهت لعين المكان على وجه السرعة بعد ورود إخطار من قبل الأهالي بالمنطق عن نشوب حريق.

