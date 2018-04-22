بوشناف يصدر هذه التعليمات لعقد مؤتمر دولي لإعمار بنغازي

التقى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، وفد من أعضاء لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي، بحضور مدير أمن بنغازي العقيد رافع ابسيكري، لبحث التجهيزات والتحضيرات التي يجب اتخاذها بشأن انعقاد المؤتمر الدولي في المدينة.

وكشف بوشناف، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه أصدر تعليماته لمدير مديرية أمن بنغازي، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المشاركين في المؤتمر، بالإضافة لتأمين مقر انعقاد المؤتمر، وتوفير كافة الإمكانيات من أجل إظهار الحدث بالشكل الملائم لمدينة بنغازي.

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