المتوسط :

كلف وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية “أحمد عمر الأربد” بمهام إضافية إلى جانب عمله.

وبناء على القرار الصادر من وزارة الخارجية رقم 384، اليوم الأحد، و القاضي بتعيين ” الأربد ” مدير لإدارة الإعلام الخارجي خلفا للمياء الزليطني .

جدير بالذكر، أن الأربد خلال فترة عمله بوزارة الخارجية أحدث تغييرا ملحوظا و اثرا عبر إظهار النشاطات الذى تقوم بها وزارة الخارجية الليبية برئاسة محمد سيالة فى حشد الجهود لدعم الدولة الليبية فى كافة المجالات.

نـــــص البــــيان

The post “الأربد” يتولى مهاماً جديدة في خارجية حكومة الوفاق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية