التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” مع نظيره الايطالى “جوزيه بيروني” في العاصمة طرابلس.

وبحسب تدوينه لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس يوك” فأن اللقاء تناول سبل بحث التعاون الأممي الإيطالى لترميم المدينة القديمة في طرابلس.

