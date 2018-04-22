محامية الساعدي القذافي تكشف حقيقة إطلاق سراحه

نفت المحامية مبروكة دوي التاورغي، محامية الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما تداول من أنباء عن إطلاق سراح موكلها، وخروجه من السجن.

وأكد التاورغي، أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إطلاق سراح موكلها، مبدية استغرابها من التأخير في إخلاء سبيله بعد صدور الحكم ببراءته.

وأضافت التاورغي، أنها ترددت كثيرا علي المحامي العام محمد عبدالوهاب الذي ابدى تعاونه، مؤكدة أن إجراءات الإفراج جاهزة إلا أنها لم تتمكن من التواصل مع الجهة الرسمية المسؤولة بشكل فعلي عن احتجاز الساعدي.

وابدت محامية نجل القذافي، تخوفها من عدم تنفيذ حكم المحكمة الذي قضى ببراءة موكلها، والذي يفترض أن يتم بناء عليه الإفراج عنه.

وكانت وسائل إعلام محلية وعالمية أوردت أنباء عن إخلاء سبيل الساعدي القذافي، منذ يومين، وهو ما فندته التاورغي.

يشار إلى أن محكمة استئناف طرابلس قضت في الثالث من شهر ابريل الجاري، ببراءة الساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي الاتحاد السابق بشير الرياني، بعد سلسلة من التأجيلات والتوقيف على ذمة القضية القديمة ذات الرقم (2005/877)، والتي كان القضاء قد فصل فيها مسبقا.

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