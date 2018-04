“المشري” يجتمع مع لجنة اقتصادية لحل أزمة السيولة بالبلاد

المتوسط :

بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” مع لجنة اقتصادية السبل و الآليات المقترحة و الكفيلة للحد من أزمة السيولة ومعالجة الفروقات في صرف سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي والسوق الرسمي.

وأفاد المكتب الإعلامى لمجلس الدولة الاستشارى، في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك” بأن الاجتماع تناول أيضا بحث مقترحات لحلول هذه المشاكل بالمشاورة مع لجنة التنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، على أن يتم تجهيزها خلال أسبوع من تاريخه.

وأوضح المجلس، أن اللجنة الاقتصادية التي حضرت الاجتماع تضمنت رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس محمد تكالة، و مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد أبوسنينة ، ومدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي.

