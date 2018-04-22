السفراء والرئاسي.. لقاءات “دورية”

نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني عدداً من اللقاءات التي أجراها أعضاء المجلس الرئاسي مع سفراء أجانب، في مشهد يعكس لقاءات مستمرة لبحث الواقع السياسي مع سفرا دول العالم.

من ضمن اللقاءات كان نقاش رئيس المجلس الرئاسي مع سفير باكستان لدى ليبيا “ساجد إقبال” حول جهود بلاده لدعم ليبيا للخروج من الأزمة الحالية، وتنمية العلاقات بين البلدين في عدة مجالات على رأسها الصحة والدفاع والتعليم.

وشمل الاجتماع كذلك مناقشة ملف الهجرة، وإعادة المهاجرين الباكستانيين غير القانونيين إلى بلادهم.

بحث نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق بدوره المستجدات السياسية مع السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، متناولاً ملف الآثار الليبية والتهديدات التي تطال المواقع الأثرية في البلاد والمعالم الثقافية كذلك، لاتخاذ ما يحميها محلياً ودولياً من التخريب الممنهج.

كذلك ناقش النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” العلاقات مع فرنسا خلال اجتماعه بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بريجيت كورمي” التي أطلعته بدورها على زياراتها لعدد من المدن الليبية، مؤكدة سعي فرنسا لتثبيت الاستقرار في ليبيا.

اللقاءات التي تزامنت في ذات اليوم في العاصمة طرابلس، جاء كل منها منفرداً، حسبما أوردت إدارة التواصل، حيث أجرى رئيس المجلس ونوابه عدداً آخر من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين إلى جانب اجتماعاتهم مع السفراء.

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