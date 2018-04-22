إنقاذ مئات المهاجرين.. وغرق 11

أعلن جهاز حرس السواحل إنقاذ 200 مهاجر غير قانوني شمال زليتن، كان من بينهم 38 امرأة، وطفل واحد، فيما سبق ذلك إنقاذ 83 مهاجراً آخرين قبالة سواحل الزاوية، وانتشال 11 جثة، في عملية إنقاذ تمت شمال صبراتة.

وسلمت الدورية الأولى المهاجرين لمركز إيواء طريق السكة، فيما استلم ال83 الآخرين مركز إيواء النصر في الزاوية، بعد تقديم المساعدة الطبية لهم، من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

وتوزعت جنسيات المهاجرين، بين الجنسيات الإفريقية والآسيوية المختلفة.

وانخفضت نسب المهاجرين عبر البحر المتوسط هذا العام حيث أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن تحرك نحو 5330 مهاجراً فقط عبروا من ليبيا إلى إيطاليا من بداية هذا العام حتى الشهر الحالي، وقدرت هذه النسبة بنقص حوالي 85 في المئة عن العام الماضي.

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