مركوس يستخرج سجلا تجاريا لليبية للبريد والاتصالات القابضة

أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، سجلا تجاريا للشركة من مكتب ترحيص طرابلس.

وأكدت المستندات التي تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منها، قبول السجل التجاري لإجراءات تسجيل الشركة، واعتماد مجلس إدارتها برئاسة عادل رجب مركوس، واعتباره الممثل القانوني للشركة، وذلك وفقا لما تنص عليه لوائح ونظم القانون.

وبهذا الإجراء تكون إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أنهت موجة من الجدل والخلافات حول رئاسة مجلس إدارتها، التي استمرت لأشهر.

وكانت محكمة استئناف طرابلس رفضت دعوة مرفوعة من فيصل قرقاب ضد عادل مركوس حول ادارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات، وقضت بشطب السجل التجاري الممنوح لفيصل قرقاب بشأن أحقيته في إدارة الشركة واستخراج سجل تجاري حديث لعادل مركوس.

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