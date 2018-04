“المشري” يستعرض مع “بيكر” تفاصيل لقائه برئيس مجلس النواب في المغرب

المتوسط :

أفاد رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” يأن لقائه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح المقرر عقده الثلاثاء المقبل ، في المملكة المغربية، جاء بهدف الاتفاق على آلية اختيار مجلس رئاسي فعال وتقليص أعضائه إلى ثلاثة: رئيس ونائبان؛ مما سينعكس إيجابا على أداء الحكومة والوضع الاقتصادي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مناقشة المناصب السيادية السبعة، وهي أهم ما سيكون على طاولة الحوار.

وأضاف المشري، خلال لقائه اليوم الأحد مع السفير البريطاني لدى ليبيا ” افرانسيس بيكير” في طرابلس اليوم الأحد، بأن لقاء المغرب سيناقش أيضا العراقيل أمام قانون الدستور، مشيرا إلى أن ما سيجعل الاستفتاء على الدستور أولوية قبل إجراء أية انتخابات هو وجود معوقات قانونية سيتم عليها انتخاب مجلس النواب الجديد والخلاف بين قانون انتخاب المؤتمر الوطني وقانون انتخاب مجلس النواب، مشيرل إلى عدم رغبة المجلس في الدخول في انتخابات قادمة قبل اعتماد دستور دائم للبلاد، مضيفا أن المجلس يسعى لتشجيع الانتخابات البلدية وإعطائها سلطة أكبر، ثم النظر في انتخابات برلمانية أو رئاسية أخرى.

وأوضح المشري بأن حل المشكلة يستوجب العمل على مراحل، ومنها المشاكل اليومية للمواطن خاصة الاقتصادية والمالية، وهي على رأس اهتمامات المجلس، بالإضافة إلى تهيئة الجو للانتخابات والعملية الديمقراطية؛ بحيث يتم حلها من خلال حكومة قوية.

من جانبه أكد السفير البريطاني على أهمية لقاء السيد الرئيس خالد المشري والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمناقشة الدستور والانتخابات، متمنيا نجاح هذا اللقاء ومشددا على ضرورة اعتماد دستور للبلاد أولا لتوفير غطاء قانوني للانتخابات.

وأوضح السفير البريطاني أن المجتمع الدولي مختلف في الرأي بشأن ليبيا، ولكنه متفق على دعم مسار المبعوث الأممي الخاص إلي ليبيا غسان سلامة.

وفي سياق متصل، أكد مقرر المجلس السيد محمد أبوسنينة على ضرورة أن يكون التعامل والتواصل حصرًا مع الأجسام الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي؛ لأن وجود أجسام غير شرعية في المشهد يعرقل العملية السياسية، مضيفا أنه يجب تقليص المجلس الرئاسي إلى ثلاثة أشخاص ليكون أكثر فعالية ويبسط الأرضية للدستور ثم الانتخابات.

