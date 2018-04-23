"المسماري" : تمت كافة الاستعدادات لتحرير درنة من الإرهاب

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن مدينة درنة محاصرة منذ ثلاث سنوات، وأن الغرض من هذا الحصار هو منع خروج العناصر الإرهابية من المدينة، سواء بالسيارات المفخخة أو بالسلاح لإمداد العناصر الإجرامية في بنغازي.

وأضاف المسماري في تصريحات لفضائية “الغد” الاخبارية، أن الجيش الليبي استطاع من خلال هذا الحصار الحد من عمليات التهريب، كما دخل معهم في اشتباكات العديد من المرات، مشدداً على أنه تمت الآن كافة الاستعدادات لاقتحام المنطقة ولتحرير درنة من براثن الإرهاب.

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