الهيئة الليبية للمساعدات الإنسانية تبحث سبل مطورة لتقديم أفضل الخدمات لمستحقيها

المتوسط :

عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية “حسين الفلاح”، اليوم الأحد باجتماعـه الأول للعام الجاري، بمقر الهيئة بمدينة بنغازى مع رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه ومدير مكتب شؤون مجلس الإدارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك” أن الاجتماع يأتى لمناقشة سيــر عمل الهيئة والتنسيق للفـترة المقبلة لتقديــم أفضل الخدمـــات لمستـحقـيها فى حدود الإمكانيات المتاحــة .

