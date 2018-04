انطلاق الجولة الرابعة من منافسات سباق الحلبة

المتوسط:

انطلقت الجولة الرابعة من منافسات سباق الحلبة قصر بن غشير، مساء الجمعة، بتنظيم اللجنة العليا لسباق الحلبة برئاسة محمد صكوح. وبحضور رامي الشويرف مدير مكتب الثقافة قصر بن غشير، وفوزي الطرشي مدير إدارة البرامج بالهيئة العامة للثقافة، ومجدي الحمادي مدير مكتب رئيس الهيئة العامة للثقافة وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة ركوب الخيل.

ومن المقرر أن تستمر المنافسات إلى غاية آخر جمعة قبل شهر رمضان المبارك. وتم خلال مجريات السباق تسليم الصكوك للفائزين بالتراتيب الأولى لسباق كأس ليبيا الذي أقيم في ميدان أبوسته شهر سبتمبر 2017، تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة.

يذكر أن مكتب الثقافة قصر بن غشير هو الراعي الرسمي لسباق الحلبة.

