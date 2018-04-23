مكتبة طرابلس العلمية العالمية تنظم جلسة حوارية عن «الكاتب الليبي»

عين ليبيا

نظمت مكتبة طرابلس العلمية العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها، جلسة حوارية بعنوان (الكاتب الليبي: الحاضر الغائب)، وذلك مساء اليوم السبت 21 ابريل 2018، بقاعة طرابلس بفندق باب البحر بطرابلس, حضر اللقاء أحمد معتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، وحسن أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، وغسان سلامة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وحضور غفير من الكتاب والأدباء والإعلاميين.

افتتحت الجلسة بكلمة للسيدة فاطمة حقيق رئيسة مكتبة طرابلس العلمية العالمية، شكرت فيها الحضور وتحدثت عن تاريخ المكتبة، ومجموع الكتب التي قامت بطباعتها وتوزيعها.

بعد ذلك ألقى أحمد معتيق، كلمة شكر فيها مديرة المكتبة الأستاذة فاطمة حقيق على هذا الاهتمام بالمؤلفين و بالكتاب، وأضاف أنه بأننا قادرين على التواجد في كل الساحات ونسعى أن تكون طباعة الكتب في بلادنا.

كما تحدث أونيس رئيس الهيئة العامة للثقافة، شاكرا فاطمة حقيق على تنظيمها لهذه الاحتفالية، وتحدث عن وضع الكتاب والقراءة ومنوها على إن طباعة الكتاب في ليبيا تأتى على رأس اهتمام الهيئة العامة للثقافة، كما تحدث غسان سلامة الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، شاكرا هذه الدعوة وتحدث عن أهمية الكتاب والقراءة وأكد على انه لا بديل عن الكتاب.

فتح بعد ذلك باب المناقشة والحوار الفعال، شارك فيها نخبة من المثقفين والصحفيين، وكان للمداخلات أهمية كبيرة في أغناء جلسة الحوار.

وبعد ذلك تم تكريم مؤلفي وإصدارات المكتبة لسنة 2017، وكذلك تم تكريم المؤسسات والنوادي الثقافية المتميزة في ليبيا، وفى الختام تم تكريم الأستاذة فاطمة حقيق مديرة المكتبة العلمية العالمية من قبل رئيس الهيئة العامة للثقافة.

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