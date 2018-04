«العامة للثقافة» تستعرض تقارير الربع الأول من 2018

المتوسط:

عقدت الهيئة العامة للثقافة، أمس الأحد، اجتماعها الدوري العام لسنة 2018 برئاسة رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة التسييرية ومدراء الإدارات والمؤسسات التابعة للهيئة، بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة.

واستعرض رئيس الهيئة الأعمال والمناشط والفعاليات المدرجة في الخطة العامة للهيئة العامة للثقافة. كما أستعرض في هذا الاجتماع مناقشة التقارير المعدة من مدراء الإدارات والمكاتب للربع السنوي الأول العام الجاري .

وتم في هذا الاجتماع التركيز على مناقشة ضرورة الإسراع في طباعة الكتب المدرجة في الخطة العامة والتجهيز والإعداد لمعرض الكتاب الدولي ومشاركة الهيئة في معارض الكتاب الخارجية لإبراز دور ليبيا في المجال الثقافي والأدبي.

واستعرض المجتمعون أيضا ملفات الصيانة والتجهيز لعدد من المكاتب بالمناطق والمدن وكذلك أهمية الإسراع في صيانة وتجهيز مسرح الطفل بطرابلس . بالإضافة إلى استعراض ما وصلت إليه الأمور من إجراءات في مبنى الدار العربية للكتاب.

