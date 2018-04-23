عين ليبيا

عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية اليوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018م اجتماع بين مكتب المصالحة بإدارة العلاقات والتعاون ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة للمصالحة الوطنية، وبحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس مكتب المصالحة ورئيس مكتب المراسم ورئيس مكتب الإعلام الأمني بالإدارة.

ونوقش خلال هذا الاجتماع التعاون الكامل بين جميع المؤسسات والمنظمات الليبية من أجل إرساء قواعد المصالحة الوطنية الحقيقية التي يطمح لها كافة أفراد الشعب الليبي من أجل نبذ الفرقة والخلاف لبناء الوطن.

وتثمن وزارة الداخلية كافة الجهود المبذولة لإرساء ثقافة المصالحة في بناء السلام والتسامح والثقة بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

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