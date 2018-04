المتوسط:

قام مكتب المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية بجمع وازالة بعض المخلفات من الألغام وغيرها من عدة أماكن في مدينة ترهونة، وذلك للتخلص منها .

وتواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلّقة بالألغام في ليبيا، تقديم مساعدتها إلى المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، حيث نجحت خلال الفترات الماضية في إزالة العشرات من الأطنان المهددة بالانفجار.

The post إزالة بعض مخلفات الألغام بمدينة ترهونة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية