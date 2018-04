المتوسط:

استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 199 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية و إفريقية وأسيوية كانوا على متن زورقين مطاطيين حيث قام خفر السواحل الليبية بإنقاذهم في عرض البحر.

تم تسليم المهاجرين إلى فرع طرابلس بطريق السكة وعلى الفور تم إيوائهم داخل الفرع و تقديم وجبة العشاء لهم و الخدمات الإيوائية و الطبية لهم.

