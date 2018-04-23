المشري : هذا ما سأطرحه فى لقاء وفد مجلس النواب بالمملكة المغربية

ليبيا – أعلن رئيس المجلس الأستشاري خالد المشري مساء السبت توجهه الليلة إلى المملكة المغربية للقاء اعضاء مجلس النواب .

وفى إيجاز صحفي نشره المكتب الاعلامي للمجلس وتابعته المرصد قال المشري ان اللقاء يهدف للبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود، تعلو فيه مصلحة الوطن فوق كل المصالح .

وأضاف بأنه على استعداد لتقديم كافة التنازلات من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام، كخطوة لإنهاء الأزمة التي أضرت البلاد وأثقلت كاهل المواطن طوال السنوات الماضية .

وأكد المشري فى ختام تصريحه بأنه على أمل في أن ووصفهم بالشركاء في الوطن والعملية السياسية بمجلس النواب سيتعاطون بكل إيجابية مع هذه المبادرة؛ حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان ، وذلك وفق تعبيره .

المرصد – متابعات

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