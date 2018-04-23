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أعضاء في مجلس النواب يعلنون تحفظهم على لقاء صالح بالمشري

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن أعضاء في مجلس النواب الليبي  عن ولاية برقة تحفظهم على أي لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورفضهم لأي مرحلة انتقالية جديدة.

وجدد موقعو البيان  دعمهم جهود الحوار ولم الشمل عبر التطبيق الحرفي للمواد المتفق عليها من الاتفاق السياسي وتعديل بعض المواد التي أقرتها كل الاجتماعات الليبية الخاصة بالحوار والاتفاق السياسي سواء بالحمامات التونسية أو القاهرة وغيرهما.

وشددوا على عدة نقاط ” لاسيما التمسك بانتهاء هيئة صياغة الدستور بتاريخ 24.3.2016 وفق نصوص الاتفاق السياسي، بالإضافة إلى التمسك بالتطبيق الحرفي للمادة 15 المتعلقة بالمناصب السيادية وضرورة أن تكون كل المناصب في قائمة واحدة تتحصل على موافقة 120 نائبًا لضمان التوافق بين الأقاليم الثلاثة، بجانب التأكيد على إلغاء المادتين 8.14 من الأحكام الإضافية، بالإضافة إلى التأكيد على توسعة مجلس الدولة الاستشاري وفق انتخابات 2012 وخاصة بعد انتخابات رئاسة مجلس الدولة الأخيرة التي أظهرت هوية المجلس المرفوضة من الشعب الليبي.

وأكد البيان رفض أي مرحلة انتقالية جديدة وضرورة إجراء انتخابات وفق دستور عادل توافقي بإشراف حكومة وحدة وطنية جديدة، بجانب التأكيد على رفض أحكام المحكمة العليا بكل دوائرها إلى حين تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بنقل مقر المحكمة من طرابلس إلى البيضاء”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • : لا تحاوروهم انهم عملاء بريطانيا –هذا تعليق على المشري سيحاور رئيس البرلمان الذي يسمونه برلمان طبرق ورئيس البرلمان ب عقيلة صالح -تبا لكم ايها البرلمانيون ان لم تصفعون الاخوان كف من كفوف الجنون فانتم اهلها وانتم لها فاعلون ——
    لن تحاور انك تطلب السلطة وتحصلت عليها – الشعب والجيش العربي الليبي سيحاوركم بالرصاص وتنتهي العمالة وترمى الزبالة في اماكنها المخصصة لها الشعب من يحاور انتم لعبتم لعبة وقحة وخنتم الشعب والوطن وتعاملتم مع العملاء والغرب والتافهين في الوطن العربي وجنيتم على ليبيا –لن تحاور انت مخادع تطلب السلطة للشياطين عملاء الاجرام واسراطين -لن تحاور انت تحاول اكمال المهمة التي يسعى لها الشيطان الاكبر اية الشيطان العظمى في السرايا الحمراء في طرابلس – وستنتهي المؤامرة قريبا باذن الله وتوفيقه – وبعدها ستعرف من يحاور انهم الاسود والصناديد في المحاور – وانت ستهرب الى تركيا او بريطانيا لانك لا تعرف سلاح المحاور

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