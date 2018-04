وكيل «تعليم الوفاق» يطالب بتوفير الخدمات الصحية بمحيط مواقع امتحانات الثانوية

المتوسط:

طالب وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل عامر، وزارة الصحة بتوفير الخدمات الصحية الأساسية وسيارات الإسعاف المجهزة حسب المتاح لمواقع امتحانات الشهادة الثانوية المقرر إجرائها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو القادم.

وقال «عامر»، في خطابه: «نأمل منكم المساهمة في إنجاح تلك الامتحانات، وسنوافيكم بالمواقع الجغرافية للتجمعات حتى تتمكنون من وضع خطة لتنفيذ هذا المطلب».

