جمال زوبية: “الرئاسي” مفعول به و”السراج” يؤدي دور المتفرج

وصف مدير إدارة الإعلام بحكومة الإنقاذ، جمال زوبية، المجلس الرئاسي، بأنه جسم سياسي تمت صناعته بترتيب بين دول إقليمية وغربية، وأنه كجسم سياسي، قد ولد ميتاً، لاستحالة حدوث اجتماع وإجماع بين الـ 9 أعضاء.

وأضاف جمال زوبية، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن المجلس الرئاسي منذ توليه المسؤولية قبل نحو عامين، لم يتمكن من حل أي مشكلة، ويكتفي بالبيانات، وحتى البيانات يتنصل منها، بعد أن يكثر عليها الهرج والسخرية، ضاربا المثل بـ “الجنوب”، الذي يعتبر شبه محتل، بحسب قوله، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وتابع “المجلس الرئاسي لا يملك شيئاً من الأمر، وهو عبارة عن آداة مفعول بها، تستقبل التعليمات وتنفذ”، مضيفاً، أنه تم اختيار السراج منذ البداية، لكي يؤدي دور المتفرج، ويوزع الابتسامات، ويستقبل السفراء.

واتهم زوبية، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بالتقصير في العديد من الملفات مثل تأخير المرتبات، وإهدار الأموال في مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى تصريح لـ “السراج”، ينفي مسؤوليته عما يحدث في أزمة مصرف ليبيا المركزي.

