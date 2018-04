صحيفة أمريكية ترصد تداعيات تفجير حقل الواحة النفطي

ترجمة- المتوسط :

أوضحت صحيفة “بلومبيرغ الأمريكية” بأن المؤسسة الوطنية للنفط ،أعلنت أمس الأحد ، أن الهجوم على خط أنابيب النفط الذي يوفر أكبر محطة تصدير في ليبيا الذي وقع منتصف ليل السبت الماضي، أدى إلى خفض الانتاج النفطي بما لا يقل عن 80 ألف برميل يوميا فضلا عن أن عملية اصلاح الصمام ستستغرق عدة أيام.

وأفادت الصحيفة، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين ورصدته وترجمته الــ “المتوسط”، بأن الحريق الناتج عن أعمال إرهابية على شركة الواحة للنفط يؤكد على هشاشة انتعاش النفط الليبي.

وأكدت الصحيفة بأن منظمة أوبك تعمل بشكل مستمر على تعزيز الانتاج النفطي وسط التأثيرات الخارجية المستمرة بالبلاد كالانقسامات السياسية و الصراعات الأمنية التي اندلعت منذ عام 2011

وذكرت الصحيفة، بأن شركة الواحة للنفط المملوكة جزئيا لشركة نفط الشمال العراقية تضخ نحو 300 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، لكن الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي أدى إلى نشوب حريق في خط أنابيب يربط حقل الواحة في شرق ليبيا بميناء التصدير التابع لشركة “إس سايد”.

وأظهر التقرير بأن القطاع النفطي شهد تعافيا في إنتاج ليبيا من النفط حيث تراوح الانتاج إلى نحو 370 ألف برميل في اليوم قبل عامين ، بعد أن كان مليون برميل في اليوم خلال فترات مستقرة ولا يزال أقل بكثير من 1.8 مليون التي ضختها ليبيا قبل الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي ،مرجعا ذلك التعافي النسبي إلى الاضطرابات المتقطعة في حقول النفط الرئيسية بما في ذلك حقل الشرارة و الفيل اللذان عادا للعمل مجددا.

وأشارت الصحيفة وفق لبيانات قامت باستقصائها ، أن ليبيا تشغل أكبر احتياطي للنفط الخام في أفريقيا حيث ضخت نحو 990 الف برميل يوميا في مارس الماضي

وأكدت الصحيفة بأنه من المقرر أن يقوم حقل “السدره” بتحميل 14 شحنة نفط خام في شهر مايو المقبل، وفقاً لخطة تحميل تم الحصول عليها من بلومبرغ حيث ستصل الناقلة “باناجيا أرماتا” إلى ميناء البحر الأبيض المتوسط ​​الاربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه لم تتوفر بعد أية معلومات عن آلية التحميل، نقلا عن مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه لأن الأمر ليس عامًا.

