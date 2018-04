المتوسط:

تنظم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية، «الإيسيسكو»، اليوم الاثنين، ندوة وطنية حول «تدريس التعليم الديني في ليبيا»، في العاشرة من صباح اليوم .

ويشارك في هذه الندوة، نخبة من الباحثين والخبراء في هذا المجال وذلك بمقر كلية الدعوة الإسلامية.

