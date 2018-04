انطلاق جمعية تطوير الأعمال الإيطالية الليبية في طرابلس

ترجمة – المتوسط :

شهدت مدينة طرابلس حفل إطلاق جمعية تطوير الأعمال الإيطالية الليبية”ILBDA” في فندق ودان بالعاصمة، نقلا عن ليبيا هيرالد.

وأفادت الصحيفة، في مقال رصدته وترجمته المتوسط أن الهدف من الجمعية هو تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا لتعزيز المصالح الثنائية للبلدين.

وحضر حفل الانطلاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “أحمد معيتيق” ، والسفير الإيطالي “جوزيي بيروني” ، وعضو البرلمان الإيطالي “كاستيجليا كاليد” (العضو الأول في البرلمان الإيطالي من أصل مغاربي) ،و عدد من أعضاء بلدية طرابلس ، ورئيس بلدية زليتن ،و المؤسسة الوطنية للنفط و الشركة العامة للكهرباء فضلا عن عدد من ممثلي قطاع الأعمال من كل من ليبيا وإيطاليا.

وأفاد بعض المشاركين الإيطاليين أنه على الرغم من المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا إلا أن طرابلس بدأت تستعيد هدوئها و الذيلمسوه خلال تجوالهم في الشوارع و الأسواق

من جانبه أوضح نائب رئيس الرابطة الليبية ، أشرف تريب ، إن سلسلة من الأحداث ستعقد بين ممثلي الأعمال الإيطاليين والليبيين ، بدءا بحدث تجاري في طرابلس في الخامس من شهر يوليو المقبل.

