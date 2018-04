“البلد الممزق”.. وصف لحال ليبيا في برنامج تليفزيوني أمريكي

رصد وترجمة/ المتوسط

تحت عنوان “داخل الثورة الليبية الفاشلة”، أعدت مراسلة البرنامج التليفزيوني (فايس)، على شبكة (اتش بي أوه) تقريراً يرصد مشاهد لشكل الحياة في ليبيا، والتغيرات التي طرأت عليها، من بعد أحداث فبراير عام 2011، حتى الآن.

“المتوسط” تابعت التقرير، وترجمته ونقلته إلى القارئ، دون إضافة أو تعديل، ودون تعليق على ما ورد بمحتواه، وإلى التقرير:

ليبيا تغط في الفوضى، حكومات متنافسة على السلطة، وتفشي لظاهرة تهريب البشر، وازدهار للأسواق السوداء لكل شيء، من النفط إلى العملة الصعبة، المجتمع الدولي يدعم حكومة الوفاق الوطني، التي تفرض سيطرة ضعيفة على العاصمة طرابلس.

ولكن بقاء الحكومة يعتمد على الميليشيات المتحاربة، والتي يدفع بعضها، الأموال إلى الشرطة، التي جنوها من عمليات التهريب.

يُلقي الكثير من الليبيين باللوم على القوى الغربية، في إسقاط معمر القذافي، عام 2011، دون التفكير في البدائل. العديد من الرجال أخبرونا أنه إذا حدثت الثورة الآن، فإنهم سيقاتلون بدلاً منه.

في هذا الأسبوع عبر برنامج (فايس) على شبكة (اتش بي أوه)، تتوجه المراسلة، أيزوبل ينج، إلى البلد الذي مزقته الحروب، لتري كيف انهارت الثورة.

قبل عرض الحلقة، المقرر يوم الجمعة 20 أبريل، الساعة 7:30 مساءً و11 ظهرًا، قامت أيزوبل بمشاركة بعض الأفكار والصور من تقريرها.

في اليوم الذي وصلنا فيه إلى طرابلس، اندلعت مظاهرات احتجاجية في ساحة الشهداء، ظهر الآلاف، الذين وحملوا إلينا قائمة طويلة من مظالمهم، وأخبرونا كيف انحدرت ليبيا إلى الفوضى الكاملة منذ عام 2011 ، مع ثلاثة حكومات وآلاف الميليشيات القبلية، التي تتنافس على السلطة، حينها، كانت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، في حالة تأهب قصوى، وفي النهاية قامت بفصل وتفريق الحشود، وإغراق الميدان بالمركبات وأفراد الأمن.

بداخل ما اعتبرت أنه ألطف مركز اعتقال في طرابلس، وهو الوحيد الذي سمح لنا بتصويره، كان لا يزال مكتظا ومزدحما ، ولكن ليس بالسوء الذي تخيلت أن يكون عليه، تحدثنا مع العديد من المهاجرين ، من ضمنهم، خالد كالي المحكي من المغرب ، الذي أخبرنا أنه كان يحاول الوصول إلى زوجته وطفلها، الذي لم يكن قد ولد بعد، في فرنسا، عندما أُلقي القبض عليه من قبل خفر السواحل، وأُحضر إلى هنا.

في مركز التهريب صبراتة ، رافقنا مجموعة من الميليشيات أثناء قتالهم من أجل السيطرة على طرق التهريب. لقد كانت في ذروة الجنون: سيارات تكتيكية كبيرة تسابق عبر الآثار الرومانية، رجال نصفهم العلوي متعري، أطلقوا قذائف صاروخية من خطوط أمامية.

أجريت مقابلة مع زعيم الميليشيا عبد الرحمن ميلاد من خلال رحلته، تم إطلاق النار على ميلاد (المعروف أيضاً باسم “بيجا”) تسع مرات خلال الثورة، وأخبرنا أنه قضى عامين في غيبوبة، كأنما عاد من الموت، رأيناه يقاتل بضراوة من أجل السلطة في صبراتة. ثم أخذنا لاحقا إلى مزرعة الخيول الخاصة به، حيث طبخت لنا والدته لحم الإبل. بعد نشر قصتنا الأولية عنه، تم استصدار أمر اعتقال له.

كان ابن ال19 عامًا يقود هذه الشاحنة، لكنه كان خجولًا جدًا من التحدث أمام الكاميرا، وتحدث بعبارات غير واضحة عن القتال من أجل ثورة سرقت منهم، وعن جميع أصدقائه وإخوانه الذين اشتركوا في المعركة، وعن ترك المدرسة مبكراً، وعن عدم القدرة على تخيل حياة بدون حرب.

كان مشهدا سرياليا أن يكون في هذه المدينة الشاطئية الجميلة ، مع قوارب الصيد التي تهتز على امتداد المياه الفيروزية القريبة منا. كان مثل بطاقة بريدية مرسومة. باستثناء هؤلاء الرجال كانوا يتبادلون اطلاق النار على بعضهم، على بعد أمتار قليلة.

المهاجرون الأفارقة في مدينة الزاوية الساحلية، الذين اعتقلهم حرس السواحل الليبي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا. هنا كانوا ينتظرون إرسالهم إلى مراكز احتجاز مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وشهدنا الميليشيات التي تعمل كخفر للسواحل يهددون حياتهم.

على متن قارب خفر السواحل الليبي وهم ينقذون المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في قوارب مطاطية. وكان هذا جزءًا من الصفقة الأوروبية الليبية التي بلغت 235 مليون دولار والتي تدفع للحكومة الليبية لتحويل المهاجرين عن أوروبا والعودة إلى ليبيا. كان هناك حوالي 150 شخصًا متكدسين في كل قارب. كان الأطفال يصرخون. كان الناس يعانون الجفاف، وأصيبت امرأتان وطفلان بالإغماء من الجفاف. أخبرنا رجل سوري يبلغ من العمر 74 عامًا، مصابًا بسرطان الجلد، أنه يتمنى أن يموت قبل القيام بهذه الرحلة.

على أمل أن ينقذهم الإيطاليون ويؤخذونهم إلى إيطاليا ، كان من المفجع أن نرى وجوه المهاجرين هذه تتحول من الإغاثة إلى الرعب المطلق حيث تم سحبهم إلى المنطقة الآمنة بواسطة خفر السواحل الليبي. كانت رحلة طويلة لمدة خمس ساعات إلى الميناء، حيث جلسوا جميعهم في صمت يحدقون في المحيط. لدى وصولهم إلى طرابلس، انحرفوا عن السرب للانقضاض على القارب، واصطفوا في ملف واحد، مفصولين حسب الجنس والعمر والجنسية.

كانت القوارب مكونة من أناس من غرب أفريقيا على قارب واحد، والسوريين والمغاربة والمصريين على قارب آخر. قليلون كانوا يجيدون السباحة، وهبت عاصفة دوارة، بعد أن تم إنقاذهم

