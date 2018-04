وفد من «العامة للاتصالات» يتفقد مدينة سرت

المتوسط:

كلف رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سامي الفنطازي، وفد من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لزيارة مدينة سرت، بهدف رفع المعاناة من المشاكل والصعوبات التي تواجه المدينة و ضواحيها سعيا لصيانة محطات الاتصالات وتفعيل المسؤولية الاجتماعية.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية سرت مختار المعداني، و عضو المجلس البلدي سرت، وعدد من أعيان المدينة و ضواحيها، وأقيم اجتماع داخل مبنى البلدية رحب فيه عميد البلدية بوفد الاتصالات وقدم الشكر لرئيس الهيئة على وقوفه واهتمامه بالمدينة.

وقام الوفد بزيارة ميدانية داخل مدينة سرت وزيارة منطقة هراوة إحدى ضواحي مدينة سرت للوقوف على محطات الاتصالات المتضررة فيها والاهتمام بصيانتها لأهميتها الاستراتيجية لمدينة سرت خاصة وليبيا عامة كونها تربط كوابل الألياف البصرية من الغرب إلى الشرق بالجنوب.

