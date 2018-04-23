أعيان ترهونة وجبل نفوسة في ضيافة زواره

يبدو أن فشل مساعي الساسة في ليبيا لوضع حد لتدهور الوضع العام بالبلاد، حرك أعيان ووجهاء كل المدن الليبية لتحل مشاكلها وتساهم في حل مشاكل الوطن، هذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة.

فبعد جلسات ونقاشات يغلب عليها الطابع الاجتماعي يتم حل عدة مشاكل بين المدن الليبية، وما زيارة اليوم لمدينة زواره من قبل وجهاء واعيان مدينة ترهونة ومدن جبل نفوسة إلا ذليل على ذلك.

حيث وصل اعيان ترهونة وجبل نفوسة صباح أمس الأحد إلى مدينة زواره، فكان في استقبالهم مجلس شورى واعيان هذه المدينة.

وتهدف هذه الزيارة الى تقريب وجهات النظر للمدن الليبية لمعالجة الوضع الليبي الراهن.

خلال اجتماع عقد بمدينة زوارة قدم عميد البلدية حافظ بن ساسي الشكر والتقدير لأعيان ترهونة وجبل نفوسة لتكبدهما مشاق الطريق لا لشيء وإنما من اجل الوطن، ومن أجل رأب الصدع بين كل المدن الليبية، مؤكدا ان هذه الاجتماعات تأتي بعد أن أخفق الساسة في وضع حد لما يعاني منه الشعب الليبي.

وقال في كلمته (إننا في البلديات نسعى جميعا لدعم كل مجهود يساهم في حل الخلافات بين أبناء الوطن الواحد).

وتحدث الدكتور أبوبكر التلوع رئيس مجلس أعيان وحكماء زواره فرحب في مستهل كلمته بالضيوف وأكدا على استعداد مدينة زواره بكامل أجهزتها للمساهمة في بناء ليبيا ودون تحيز لأحد، فالوطن حسب وصفه محتاج للجميع ولم يعد يتحمل العراقيل، وقال (يجب أن نبارك لكل عمل يخفف من معاناة المواطن الليبي في كل المدن دون استثناء وكل الشكر والتقدير لأهلنا في ترهونة، ولأهلنا في جبل نفوسة)، مشيرا الى أن ليبيا تمر بأزمة كبيرة جدا في كل مناحي الحياة، ومثل هذه الاجتماعات تساهم بشكل كبير في تخفيف من أزمة الوطن والمواطن، ومدينة زواره تبدي استعدادها وبشكل جدي لأي تحاور وأي لقاء يجمع أبناء الوطن الواحد.

من جهته قدم “صالح الفاندي” رئيس مجلس أعيان ووجهاء مدينة ترهونة الشكر لمدينة زواره على استقبالهم وقال (هذا اللقاء هو بين الأهل والأخوة، وهذا اللقاء يصب في مصلحة الوطن الجريح، وان التاريخ يعيد نفسه حيث كانت ليبيا تعاني في السابق ورغم الفقر حينها إلا أن أبناء ليبيا اجتمعوا واستطاعوا أن يكونوا أبناء وطن واحد اسمه ليبيا، ونحن الان والحمد لله ليبيا دولة غنية ونستطيع أن نعيش جميعا في سلام وحياة كريمة طيبة، ونحن هدفنا من هذه اللقاءات سواء في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب).

وأكد أن ليبيا وحدة واحدة ولن تكون إلا كذلك، ومن يتوقع غير ذلك واهم ولا مكان للسلاح، وكل اللقاءات يجب أن تكون بالحوار ولا غير ذلك.

ونوه في كلمته أن هذا اللقاء سيكون تمهيديا لاجتماع كبير في مدينة ترهونة يضم الجميع من اجل خلق حوار يتم من خلاله الوصول الى حل للمشاكل التي تؤرق الجميع.

وأكد المشاركون في هذا الاجتماع على استعداهم للحوار والجلوس مع أبناء الوطن الواحد وان لغة السلاح لا مكان لها بين ابناء الوطن الواحد.

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