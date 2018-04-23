المشري: سأحاور عقيلة صالح في المغرب دون قيد أو شرط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريح له مساء الأحد ؛ أنه سيتوجه الليلة إلى المملكة المغربية الشقيقة للقاء الإخوة في مجلس النواب؛ للبدء في حوار حقيقي دون شروط أو قيود، تعلى فيه مصلحة الوطن فوق كل المصالح .

وأضاف المشري أنه على استعداد لتقديم كافة التنازلات من أجل الوصول إلى حل ينهي الانقسام، كخطوة لإنهاء الأزمة التي أضرت البلاد وأثقلت كاهل المواطن طوال السنوات الماضية، مؤكدا أنه على أمل في أن الشركاء في الوطن والعملية السياسية بمجلس النواب سيتعاطون بكل إيجابية مع هذه المبادرة؛ حتى تعبر البلاد إلى بر الأمان.

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