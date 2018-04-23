توجيهات بسحب رخص أصحاب المخابر في أجدابيا في حال رفض استلام الدقيق

بحث عميد بلدية أجدابيا عقيد سعد العكوكي مع اللجنة المكلفة بتوزيع الدقيق من قبل وزارة الاقتصاد، مشكلة رفض بعض من المخابز العاملة داخل البلدية استلام الدقيق المدعوم من اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد

وبينت الصفحة الرسمية للبلدية، أن الاجتماع الذي عقد الأحد، بحضور رئيس المخازن والسلع التموينية فرع أجدابيا، وأعضاء من جهاز البحث الجنائي والأمن الداخلي والحرس البلدي، تخلل إصدار تعليمات من قِبل عميد البلدية، حيث وجه جهاز الأمن الداخلي والبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي بسحب الرخص من أصحاب المخابز في أجدابيا في حال رفضهم استلامهم مادة الدقيق من المخازن.

ووفقاً لما نشرته اللصفحة الرسمية للبلدية، أن اليوم الإثنين سيكون آخر موعد لاستلام مادة الدقيق.

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