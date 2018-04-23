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السفير البريطاني يدعو للحفاظ على الآثار الليبية

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام السفير البريطاني لدى #ليبيا، فرانك #بيكير، يوم أمس الأحد، بزيارة إلى العاصمة #طرابلس.

وقال بيكير، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “زيارة ممتعة إلى أحد معالم طرابلس التاريخية، قلعة السرايا الحمراء، شهدت السرايا جُزءا كبيرا من تاريخ #ليبيا الثري والمُتعدد الثقافات”، موجها دعوته إلى الجميع للمساهمة في الحفاظ على الآثار لأنها جزء من هوية #ليبيا، تحت شعار” أنقذوا المدينة القديمة #طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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