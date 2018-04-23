شبهات فساد بتوريد المعونات الغذائية للنازحين والعبار يؤكد: نرفض هذه الصفقات

أبدت بلدية بنغازي برئاسة عميدها المستشار عبد الرحمن العبار استياءها من التقارير الواردة من قبلِ فريق العمل المكلف من البلدية، بشأن متابعة موضوع توزيع الإغاثة الذي تضمن عدم صلاحية مادة الحمص الجاف الموردة من جمهورية مصر العربية عن طريق إحدى المنظمات الإنسانية المستهدف توزيعها على النازحين، مؤكدة أن التحاليل التي أجريت عليها أثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وقالت البلدية في بيان، إن عميدها المستشار عبد الرحمن العبار تواصل مع المبعوث الأممي للأمم المتحدة غسان سلامة وأبلغه بوجود شبهات فساد في آلية وبرنامج توريد المعونات الغذائية للنازحين.

وأشارت البلدية إلى أن عميدها أوضح للمبعوث الأممي، أن ليبيا رغم الظروف الصعبة ترفض وبشكل قاطع استغلالها لتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة.

وأخطر العبار حسب بيان البلدية غسان سلامة، أن ليبيا لن تقبل مستقبلاً أي مبادرات تقدم من الأمم المتحدة تتعلق بالمعونات الغذائية لا تتسم بالشفافية في توريدها طبقًا للمعايير والمواثيق الدولية، مع حظر التعامل مستقبلًا مع مثل هذه المنظمات.

وأوضحت البلدية وفقا لبيانها أنه بالإشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إحدى الشحنات الواردة من إحدى الجمعيات الخيرية عن طريق منظمة الغذاء العالمي التي تتضمن مواد غذائية فإن البلدية خاطبت رئيس مجلس الإدارة بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بعدم استلام السلة الغذائية المستلمة من برنامج الغذاء العالمي بسبب عدم صلاحية أحد مكوناتها للاستهلاك البشري

وأضافت أن التقرير المعد من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والذي خلص إلى أنه بعد عمليات التفتيش والكشف الظاهري وإحالة العينات لإجراء الاختبارات اللازمة على السلة الغذائية تم استبعاد إحدى مكونات السلة الغذائية بغية إحالتها للجنة الإتلاف المركزية.

وقالت البلدية إن التقارير الواردة من فريق العمل المكلف من قبل بلدية بنغازي بمتابعة موضوع توزيع الإغاثة والمتضمن عدم صلاحية مادة الحمص الجاف الموردة من جمهورية مصر العربية عن طريق إحدى المنظمات الإنسانية والمستهدف توزيعها على النازحين أثبتت التحاليل التي أجريت عليها عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكدت البلدية أنها وبناء على ذلك خاطبت مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي بتكليف دورية من عناصر الحرس البلدي بالإشراف على نقل مادة الحمص المشار إليها إلى الموقع المحدد من قبل اللجنة المركزية للإتلاف.

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