نواب أمريكيون: الضربات الأمريكية في ليبيا تحفظ وحدتها وسلامتها

شدد نواب أمريكيون، على ضرورة استمرار الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا؛ لمنع أن تكون البلاد ملاذاً للإرهاب، إلى جانب الحفاظ على وحدتها وسلامتها.

وأوضح النواب، وفق ما نقله راديو صوت أمريكا، أن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، يزدهران ويعيدان تنظيم صفوفهما في ليبيا، مستغلتيْن الفراغ الأمني وغياب السلطة فيها.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا “كارل جي وايست”، إن عدداً من القوات الأمريكية تتبادل المعلومات مع القوات المحلية؛ للمساعدة في التصدي للجماعات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت النائبة الأمريكية “روس-ليتينين” أن الوقت قد حان لتعيين سفير أمريكي جديد في ليبيا، وفتح سفارة بلادها في طرابلس؛ لزيادة المشاركة على الأرض.

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